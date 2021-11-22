На этой неделе улицы Петербурга может покрыть снег

Однако, он продержится недолго.

Главный синоптик Гидрометцентра Александр Колесов рассказал, какая погода будет в ближайшие дни в Петербурге и когда в городе будет заметный снежный покров. Об этом он рассказал в разговоре 78.ru.

Этой ночью столбик термометра опутстится до -4..-6 градусов, днём немного потеплеет до -2..0 градусов. Осадков при этом не ожидается.

Уже 24 ноября в Петербург придёт атмосферный фронт, который принесёт сухой снег при отрицательной температуре воздуха. Это значит, что с наибольшей вероятностью, в городе образуется первый снежный покров до сантиметра. При этом в окрестностях может выпасть до 3-4 сантиметров снега. Температура будет колебаться от -3 до -5 градусов.

Но 25 ноября температура повысится до положительных значений, и осадки перейдут из снега в дождь, особенно на западе Ленинградской области. В пятницу, 26 ноября, тёплая погода сохранится.

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