В сквере Воинов-Освободителей в Петербурге срубят 89 сухостойных деревьев

Комитет по благоустройству Петербурга ответил на мой запрос, направленный после обращения жителей Фрунзенского района, выражающих обеспокоенность по поводу состояния деревьев в сквере Воинов-освободителей и на Будапештской улице.

В сквере Воинов-освободителей планируется удалить 89 сухих деревьев. Информация об этом была предоставлена депутатом Законодательного собрания Андреем Рябоконем.

Как пояснил депутат в своем Telegram-канале, Комитет по благоустройству Петербурга ответил на мой запрос, направленный после обращения жителей Фрунзенского района, выражающих обеспокоенность по поводу состояния деревьев в сквере Воинов-освободителей и на Будапештской улице. Жители района выразили опасения по поводу увеличения числа больных деревьев и отсутствия их своевременной вырубки. Они также обратили внимание на риск для молодых саженцев, посаженных рядом, и потенциальную опасность для здоровья граждан и их имущества в ветреную погоду из-за сухостоя.

Работы по удалению сухих деревьев в сквере Воинов-освободителей запланированы на декабрь 2024 года. Планируется вырубить 79 деревьев, а в 2025 году дополнительно убрать еще 10 деревьев. В общей сложности на подведомственных территориях Фрунзенского района в 2025 году предусмотрена вырубка 280 деревьев, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

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Фото: Telegram / Рябоконь Андрей