Кубок сомелье на Невском проспекте закончился избиением одного из участников

Под подозрением два петербуржца.

Следователи Центрального района Северной столицы в рамках расследования уголовного дела по статье о хулиганстве предъявили обвинение двум подозреваемым в хулиганстве, – следует из сообщения пресс-службы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Установлено, что 8 декабря 2024 года на Невском проспекте состоялся кубок на звание лучшего сомелье. Непосредственно после турнира двое его участников беспричинно напали на оппонента в холле гостиницы. Они нанесли потерпевшему несколько ударов руками и ногами по голове, в результате чего тот потерял сознание. Жертву злоумышленников госпитализировали с телесными повреждениями.

Благодаря слаженной работе следователей СК России и оперативных сотрудников регионального управления МВД фигуранты были задержаны. Им предъявлено обвинение, по месту их жительства проведены обыски. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Ранее мы сообщали, что петербуржец почти год проведет в колонии-поселении за угрозу убийством охраннику гипермаркета.

Фото: Piter.TV