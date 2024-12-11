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На мероприятии по дегустации алкоголя в центре Петербурга мужчины напали на гостя
Сегодня, 12:58
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На мероприятии по дегустации алкоголя в центре Петербурга мужчины напали на гостя

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Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

В Центральном районе задержали двоих подозреваемых в избиении на мероприятии по дегустации алкоголя. Об этом рассказали 5 февраля в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 8 декабря 2024 года из больницы поступила информация о том, что к ним доставили 32-летнего мужчину с травмами головы. По словам пострадавшего, его избил неизвестный около дома 57 по Невскому проспекту. 

Выяснилось, что в тот день в ходе возникшего конфликта на мероприятии горожанина ударили несколько раз по голове. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Вчера в переулке Баскова по подозрению в совершении преступления поймали двоих 30-летних местных жителей.

Ранее на Piter.TV: на Каменноостровском проспекте задержанный подросток напал на полицейских. 

Фото: Piter.TV

Теги: невский проспект, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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