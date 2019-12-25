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В Шушарах водитель Kia Sportage сбил четырёхлетнего мальчика
Сегодня, 9:31
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В Шушарах водитель Kia Sportage сбил четырёхлетнего мальчика

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Он переходил двор вместе с матерью.

В Шушарах водитель Kia Sportage сбил во дворе дома маленького мальчика. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

В полицию около девяти вечера позвонила женщина. Она сообщила, что автомобилист сбил четырехлетнего мальчика, который переходил дорогу вместе с матерью.

Ребенка с различными повреждениями, в состоянии средней тяжести госпитализирована в Детскую городскую больницу № 5.

На прошлой неделе автомобиль сбил насмерть пешехода у Чесменской церкви.

Фото: Piter.tv

Теги: kia sportage, дети, шушары
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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