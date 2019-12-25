В Шушарах водитель Kia Sportage сбил четырёхлетнего мальчика

Он переходил двор вместе с матерью.

В Шушарах водитель Kia Sportage сбил во дворе дома маленького мальчика. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

В полицию около девяти вечера позвонила женщина. Она сообщила, что автомобилист сбил четырехлетнего мальчика, который переходил дорогу вместе с матерью.

Ребенка с различными повреждениями, в состоянии средней тяжести госпитализирована в Детскую городскую больницу № 5.

На прошлой неделе автомобиль сбил насмерть пешехода у Чесменской церкви.

Фото: Piter.tv