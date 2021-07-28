Автомобиль сбил насмерть пешехода у Чесменской церкви

Женщина переходила дорогу в неположенном месте.

В Петербурге утром 28 июля женщина погибла под колесами автомобиля. Она хотела перебежать дорогу в неположенном месте на улице Ленсовета. Видео с места аварии было опубликовано в группе "ДТП и ЧП".

По словам очевидцев, авария произошла около 9:40 утра напротив Чесменской церкви. От удара пешеход скончалась на месте.

В комментариях многие отметили, что пешеходы часто перебегают там дорогу.

Ранее на трассе "Скандинавия" в результате ДТП с грузовиком погибли двое человек.

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