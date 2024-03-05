В Шушарах жительница обнаружила труп соседа в луже крови

По предварительным данным, убийство произошло ночью 8 марта.

Ранним утром 8 марта в поселке Шушары (территория Ленсоветовский) произошло жестокое убийство. В парадной одного из домов обнаружили тело 44-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. Лифт и подходы к нему были залиты кровью, сообщает 78.ru.

Как рассказала свидетельница происшествия, около пяти утра жильцы слышали посторонний шум. А утром женщина, собравшись на работу, решила спуститься на лифте — впервые за несколько месяцев.

Двери открываются, там лежит мёртвый мужик. Всё в крови. Множественные ножевые, как я поняла, явно был удар в шею и, возможно, ещё куда-то. Жительница дома

По информации источника, погибший проживал в том же доме, что и предполагаемый убийца. Подозреваемого уже задержали. В пресс-службе СК официальных комментариев пока не давали. Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: Piter.TV