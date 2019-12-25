В Шушарах две сестры выпали из окна

Установлено, что 22-летняя мать девочек была на работе на сутках, 26-летний отец вышел из квартиры на 15 минут, детей оставил одних.

В Шушарах из окна квартиры выпали две девочки (5 лет и почти 4 года). Об этом стало известно Piter.tv.

Установлено, что 22-летняя мать девочек была на работе на сутках, 26-летний отец вышел из квартиры на 15 минут, детей оставил одних. Девочки закрыли дверь изнутри на защелку, а после этого выпали в окно. У младшей девочки разбит нос, у 5-летней видимых повреждений нет.

Семья живёт в однокомнатной квартире, обстановка скромная, в холодильнике отсутствует еда. Отец детей был направлен на освидетельствование на содержание алкоголя в крови. Проводится проверка.

Ранее на Караваевской из окна выпал 6-летний мальчик, который также остался дома один младшей с сестрой.

Фото: Piter.tv