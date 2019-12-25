На Караваевской из окна выпал 6-летний мальчик

Он и его младшая сестра были дома одни.

На Караваевской улице из окна первого этажа выпал 6-летний мальчик. Оказалось, что они с сестрой находились дома одни. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился очевидец, который заметил, что из отрытого нараспашку окна первого этажа выпал мальчик. Мужчина подошел к ребёнку, который пояснил, что его зовут Серёжа, и что в квартире осталась его маленькая сестра (5 лет). Мальчика для обследования отправили в больницу. Ему диагностировали перелом большого пальца стопы.

Позже с окна сотрудниками полиции была снята и 5-летняя сестра пострадавшего. Оба ребёнка не ходят в детский сад, и дома они находились одни без присмотра взрослых. Также было установлена, что их 35-летняя мать нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками, ведет асоциальный образ жизни, неоднократно привлекалась по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Также у неё есть ещё один 17-летний ребёнок, который живёт с бабушкой. Проводится проверка.

На прошлой неделе двухлетний мальчик выпал из окна квартиры в Невском районе.

Фото: Piter.tv