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В школах Ленобласти детям начали давать местное молоко
Сегодня, 11:56
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В школах Ленобласти детям начали давать местное молоко

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По данным региональной администрации, ранее родители жаловались, что школьникам предоставляется молочный напиток низкого качества, произведенный за пределами Ленобласти.

С 1 сентября в школах Ленобласти дети начали получать молоко от регионального поставщика. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

По данным региональной администрации, ранее родители жаловались, что школьникам предоставляется молочный напиток низкого качества, произведенный за пределами Ленобласти.

Александр Дрозденко поручил обеспечить учеников молоком из Ленинградской области. Комитет по агропромышленному комплексу провёл работу по привлечению к участию в закупках областных производителей.

В июле молочный завод "Лосево" в Светогорске возобновил работу после реорганизации.

Фото: pixabay 

Теги: молоко, школы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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