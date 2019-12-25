Молочный завод "Лосево" в Светогорске возобновил работу после реорганизации

Производитель молочной продукции "Лосево" возобновил работу в Светогорске Ленинградской области. Об этом сообщила газета "Деловой Петербург".
Компания в течение восьми месяцев была на реорганизации. Еще осенью 2021 года через месяц должны были возобновить поставки, но над предприятием нависла угроза банкротства. Однако 5 июля 2022 года снова удалось запустить все производственные линии.
В магазины вернутся молоко, йогурты, кефир, ряженка, творог, сливочное масло, сметана. Продукция будет представлена как в крупных сетевых магазинах, так и в розничных. В перспективе компания планирует развивать интернет-магазин с доставкой.
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Фото: pixabay
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