Молочный завод "Лосево" в Светогорске возобновил работу после реорганизации

В магазины вернутся молоко, йогурты, кефир, ряженка, творог, сливочное масло, сметана.

Производитель молочной продукции "Лосево" возобновил работу в Светогорске Ленинградской области. Об этом сообщила газета "Деловой Петербург".

Компания в течение восьми месяцев была на реорганизации. Еще осенью 2021 года через месяц должны были возобновить поставки, но над предприятием нависла угроза банкротства. Однако 5 июля 2022 года снова удалось запустить все производственные линии.

В магазины вернутся молоко, йогурты, кефир, ряженка, творог, сливочное масло, сметана. Продукция будет представлена как в крупных сетевых магазинах, так и в розничных. В перспективе компания планирует развивать интернет-магазин с доставкой.

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