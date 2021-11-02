Роскачество проверило 28 образцов сгущенного молока

Все торговые марки были исследованы по 95 параметрам качества и безопасности.

Роскачество в ходе исследования сгущенного молока выявило, какие производители заменили молочный жир на растительный.

В молоке цельном сгущенном торговых марок "Лента", "Главпродукт" и "Тяжин" были выявлены фитостерины, которые косвенно указывают на фальсификацию молочного жира. Это означает, что молочный жир был частично заменен на растительный. Тажке "Главпродукт" содержал загуститель пектин, что также является признаком фальсификата.

Всего Роскачество исследовало сгущенное молоко 28 торговых марок. Все торговые марки были исследованы по 95 параметрам качества и безопасности. Ни в одном образце не было обнаружено тяжелых металлов, радионуклидов и афлатоксинов, а также антибиотиков. При этом в сгущенном молоке "Любимое молоко" и "Простоквашино" была выявлена кишечная палочка.

Ранее стало известно, что Ленобласть закупает полтонны сгущёнки и почти 4 тонны консервов на случай ЧС.

Фото: pixabay