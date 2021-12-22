Ленобласть закупает полтонны сгущёнки и почти 4 тонны консервов на случай ЧС

Консервы будут хранить на складе в Выборге.

ГКУ "Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства" объявил о закупке продовольствия для создания резерва на случай возникновения ЧС на территории 47 региона. Заявки опубликованы на официальном сайте госзакупок.

Так в закупке говорится о необходимости 545 банок общей массой 545,4 кг сгущённого молока. На это планируют потратить 161 тысячу рублей. Также за 480,5 тысячи рублей планируется купить закупить 4 040 банок рыбных консервов общей массой 1010 килограммов.

Помимо прочего речь идёт о каше гречневой с говядиной (8080 банок общей массой 2747 кг). Из бюджета на это уйдёт 1 млн 171 тысяча рублей. Консервы будут хранить на складе в Выборге.

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