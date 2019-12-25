Россиянам напомнили, чем опасны консервы в деформированных банках

Многие покупатели не придают значения маленьким вмятинам на консервных банках.

Деформированные консервные банки могут стать источником тяжелых металлов в пище и представлять угрозу для здоровья. Представители Роспотребнадзора рассказали, почему даже небольшие повреждения тары нельзя игнорировать.

Многие покупатели не придают значения маленьким вмятинам на консервных банках, считая, что содержимое остается безопасным. Однако даже незначительная деформация может привести к последствиям для здоровья. Внутри банка имеет специальный защитный слой, который изолируется продукт от металла. При ударе слой может треснуть и тогда еда контактирует напрямую с металлом.

Как рассказал "Петербург2", попадание тяжелых металлов в организм опасно тем, что они накапливаются в тканях и могут поражать печень, почки и нервную систему. Особенно уязвимы дети и пожилые люди, для которых даже минимальные дозы могут быть вредны.

Кроме мятых банок, стоит избегать вздутых и ржавых консервов. Перед покупкой внимательно осматривайте банку со всех сторон, обращайте акцент на целостность шва и дату изготовления.

Фото: unsplash (Ignat Kushnarev)