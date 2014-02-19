В сетевом магазине петербуржец обнаружил коробку с крысами

Грызуны активно готовятся к жаркому сезону и поедают листья свежего салата.

В ночь на 6 июня в социальной сети "ВКонтакте" распространилось видео возмущенного петербуржца, который при очередном походе в "Пятерочку" обнаружил в коробке крысиное семейство. Об этом он сообщил в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На кадрах видно, как покупатель открывает коробку в продуктовом магазине, а в ней сидят грызуны, которые поедают листья свежего салата.

Ранее на Piter.tv сообщили, что горожане увидели в центре города стаю крыс. Петербуржцы давно пытаются уничтожить либо выгнать грызунов, но те ничего не боятся и постоянно возвращаются.

Напомним, что грызуны стремятся обжиться не только в магазинах, но и в учреждениях для детей. Так, в детсаду №110 обнаружили мышей и тараканов.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"