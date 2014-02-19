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В сетевом магазине петербуржец обнаружил коробку с крысами
Вчера, 7:47
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В сетевом магазине петербуржец обнаружил коробку с крысами

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Грызуны активно готовятся к жаркому сезону и поедают листья свежего салата.

В ночь на 6 июня в социальной сети "ВКонтакте" распространилось видео возмущенного петербуржца, который при очередном походе в "Пятерочку" обнаружил в коробке крысиное семейство. Об этом он сообщил в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

На кадрах видно, как покупатель открывает коробку в продуктовом магазине, а в ней сидят грызуны, которые поедают листья свежего салата. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что горожане увидели в центре города стаю крыс. Петербуржцы давно пытаются уничтожить либо выгнать грызунов, но те ничего не боятся и постоянно возвращаются.

Напомним, что грызуны стремятся обжиться не только в магазинах, но и в учреждениях для детей. Так, в детсаду №110 обнаружили мышей и тараканов. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: крысы, магазины, петербург, роспотребнадзор, санитарные условия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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