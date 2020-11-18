В детсаду №110 обнаружили мышей и тараканов

Мышей и тараканов заметили родители воспитанников.

В четверг, 8 апреля, в соцсетях появилась запись о полной антисанитарии в петербургском детсаду №110, который находится на улице Крыленко в Невском районе.

Развелись мыши и тараканы, имеются доказательства в виде фотографий и видеозаписей их присутствия, тараканы были обнаружены даже в еде. пишут в соцсетях

По словам родителей дошкольников, заведующая и местная администрация не реагируют на жалобы.

Проверки учреждения не приносят результатов, потому как руководители приводят документы о ежемесячной санитарной обработке. В комментариях горожане дают различные советы, как действовать в ситуации, в том числе сообщить губернатору Александру Беглову.

Известно, что комитет по образованию и Роспотребнадзор пока не в курсе о жалобах.

Ранее мы писали, что в столовой школы Невского района заметили тараканов.

Фото: vk.com/govorit_nrayon