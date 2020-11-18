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В детсаду №110 обнаружили мышей и тараканов
Сегодня, 21:58
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smirenny

В детсаду №110 обнаружили мышей и тараканов

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Мышей и тараканов заметили родители воспитанников.

В четверг, 8 апреля, в соцсетях появилась запись о полной антисанитарии в петербургском детсаду №110, который находится на улице Крыленко в Невском районе. 

Развелись мыши и тараканы, имеются доказательства в виде фотографий и видеозаписей их присутствия, тараканы были обнаружены даже в еде.

пишут в соцсетях

По словам родителей дошкольников, заведующая и местная администрация не реагируют на жалобы. 

Проверки учреждения не приносят результатов, потому как руководители приводят документы о ежемесячной санитарной обработке. В комментариях горожане дают различные советы, как действовать в ситуации, в том числе сообщить губернатору Александру Беглову.

Известно, что комитет по образованию и Роспотребнадзор пока не в курсе о жалобах.

Ранее мы писали, что в столовой школы Невского района заметили тараканов.

Фото: vk.com/govorit_nrayon

Теги: детсад 10, тараканы в детсаду
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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