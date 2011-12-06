В столовой школы Невского района заметили тараканов

Администрация района в курсе сложившейся ситуации и примет необходимые меры.

В пятницу, 2 апреля, в школе №346 Невского района обед ученикам испортили тараканьи бега. Видеозапись, подтверждающую это, опубликовали в паблике "Школьный ревизорро" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, как довольно большой таракан пробежал мимо тарелок. Кто-то из детей испугался, а кто-то решил заснять его на видео. Администрацию района оповестили о произошедшей ситуации, там сообщили, что примут все необходимые меры.

По всей школе дезинфекция проводилась пару недель назад, на этих выходных проведут повторную генеральную уборку и дезинфекцию.

Ранее мы писали, что в Красносельском районе намечено построить новое здание школы.

Фото и видео: vk.com/schoolrevizorro78