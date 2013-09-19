В Красносельском районе намечено построить новое здание школы

Объявлен конкурс на определение разработчика проекта учебного заведения.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга намечено построить новое здание школы. СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" разместил закупку. По итогам ее открытого конкурса планируется определить компанию, которая создаст проект этого учебного заведения.

Сроки непосредственно строительства в документации не приводятся.

Что касается будущего здания, то оно, как указано в документах, расположится на улице Добровольцев, участок 1 (юго-восточнее пересечения с Андреевским пер.).

Школа будет рассчитана на 550 детей и подростков. Таким образом, в классах будут учиться примерно по 25 человек. И еще одно требование к проектировщику. В школе должно быть два бассейна. С чашами 25 х 11 метров и 10 х 6 метров.

Общая площадь здания, как намечено, не превысит 16 тысяч 500 квадратных метров.

На разработку проекта выделено 29,3 млн рублей из бюджета Санкт-Петербурга. Создание всей документации будет проходить в 2021-2022 годах. Заявки от компаний, желающих создать проект, ждут до 23 апреля.

Как сообщало ранее Piter.tv, определен подрядчик строительства нового детсада в Калининском районе Петербурга.

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