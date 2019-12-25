Работы, как ожидается, проведет петербургское ООО "Террикон". Стоимость проекта составит 430,457 млн рублей.

Определен подрядчик строительства нового детсада в Калининском районе Петербурга. Как ожидается, работы проведет ООО "Террикон" (Санкт-Петербург). Таковы итоги конкурса, прошедшего в рамках соответствующей закупки. Piter.tv в марте подробно сообщало об объявлении этого тендера.

На реализацию проекта претендовало пять компаний. Однако комиссия признала предложение одной из них не соответствующим условиям закупки. Из четырех оставшихся выбор был сделан на предложении ООО "Террикон".

"Признать победителем Общество с ограниченной ответственностью "Террикон"", - говорится в протоколе подведения итогов конкурса.

Отметим: эта компания предложила реализовать проект за 430,457 млн рублей. Три других участника запросили за свои услуги выше. Их предложения были одинаковы, составляли 433,753 млн рублей. Это соответствовало максимальной цене закупке. То есть максимуму, который город был готов заплатить за строительство садика. Данных о подписании контракта с "Терриконом" пока нет.

Строительство, как намечено, будет продолжаться в текущем и следующем году.

Необходимость размещения нового садика обусловлена появлением в квартале новых жилых домов, отмечается в документации закупки. Он будет рассчитан на 240 детей или на 12 групп. Заниматься ими будут 28 педагогов.

Проект предполагает строительство сада с бассейном размерами 7 х 4,5 метра и со спортивным залом.

Расположится он на территории, ограниченной проспектом маршала Блюхера, проектируемыми улицами, Полюстровским проспектом.

Что касается ООО "Террикон", то, по открытым данным, эта компания специализируется на строительстве. Образовалась она довольно давно - еще в 2007 году.

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Фото: Pixabay.com