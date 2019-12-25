Новый детский сад будет построен в Калининском районе в 2022 году

На проект выделено до 433,8 млн рублей.

Новый детский сад планируется построить в Калининском районе Санкт-Петербурга. Комитет по государственному заказу разместил закупку. По итогам ее открытого конкурса предполагается найти девелопера, который реализует этот проект.

Строительство, как намечено, будет продолжаться в текущем и следующем году. Бюджет города выделяет на него до 433,8 млн рублей. Вероятно, в ходе конкурса, после рассмотрения поступивших предложений, эта цена будет снижена.

Необходимость размещения нового садика обусловлена появлением в квартале новых жилых домов, отмечается в документации закупки. Он будет рассчитан на 240 детей или на 12 групп. Заниматься ими будут 28 педагогов.

Проект предполагает строительство сада с бассейном размерами 7 х 4,5 метра и со спортивным залом.

Расположится он на территории, ограниченной проспектом маршала Блюхера, проектируемыми улицами, Полюстровским проспектом.

Заявки от компаний, желающих взяться за проект, принимают до 23 марта.

Как сообщало ранее Piter.tv, на улице Савушкина откроют детский сад в здании ФНС.

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