На улице Савушкина откроют детский сад в здании ФНС

Александр Беглов пообещал, что город будет оказывать содействие для улучшения условий работы сотрудников УФНС.

Здание, которое сейчас занимает Межрайонная инспекция №26, отдадут под детский сад. Оно расположено в Приморском районе города, сообщила пресс-служба Смольного.

Подразделение было признано лучшим в 2020-м году. Из здания бывшей школы-интерната на Савушкина, 71 инспекция переедет на новый участок в Приморском районе. Тогда же помещения безвозмездно передадут городу для размещения образовательного учреждения.

В 2020 году в бюджет Петербурга налогов поступило на 26,5 млрд рублей больше запланированного. Размер собственных доходов городского бюджета составил 616 млрд рублей, включая 587 млрд налоговых поступлений – это на 7 млрд рублей больше, чем в 2019 году.

Фото: nalog.ru