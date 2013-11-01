В Сестрорецке иномарка сбила подростка на пешеходном переходе

Школьник госпитализирован в тяжелом состоянии, проводится проверка.

В Курортном районе Санкт-Петербурга возбуждено административное дело после наезда на несовершеннолетнего пешехода. Как сообщили в ГИБДД, инцидент произошел 4 октября около 20:45 на нерегулируемом переходе у дома 37 по улице Володарского.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 25-летний водитель автомобиля Chery Arrizo 8, гражданин одной из стран Центральной Азии, совершил наезд на 15-летнего школьника, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу.

Подросток с травмами различной степени тяжести был экстренно госпитализирован. Место ДТП сфотографировано, проведены необходимые замеры. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту происшествия, опрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения.

Фото: Piter.TV