В Ленинградском зоопарке в семействе игрунок родился малыш

У самца Лусио и самки Хельги 11 марта на свет появился малыш.

В Ленинградском зоопарке в семействе игрунок пополнение. У самца Лусио и самки Хельги 11 марта на свет появился малыш, рассказали сотрудники зверинца.

Игрунки вырастают до 400 граммов весом и до 50 см в длину. В природе эти зверьки обитают в лесах Бразилии. Размножаются они много, охотно и вынашивают малышей около пяти месяцев.

Новорожденный пушистик чувствует себя прекрасно. На своей спине его постоянно носят мама, папа и даже старший братишка Хьюго. С полуторагодовалым братом у крохи получилась настоящая дружба: они много играют и возятся друг с другом. сотрудники Ленинградского зоопарка

Напомним, с 1 мая Ленинградский зоопарк работает до 21:00.

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Видео: Ленинградский зоопарк