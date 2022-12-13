С 1 мая Ленинградский зоопарк работает до 21:00

Вход закрывается на час раньше.

Ленинградский зоопарк меняет режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца.

Мы вновь делаем рабочий день зоопарка длиннее. Так что в белые ночи вы сможете пойти на долгие вечерние прогулки среди экзотических животных и растений в самом сердце Северной столицы. Ленинградский зоопарк

С 1 мая посетить зоопарк можно с 10:00 до 21:00. Вход закрывается на час раньше. В первый день нового летнего режима работы состоится большая праздничная программа "Сообщение для общения". Гостей ждёт множество показательных кормлений, квест, лекция, экскурсия и мастер-классы.

Ранее в зоопарке показали, как жирафиха Соня радуется первой весенней прогулке

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Фото: Ленинградский зоопарк