С 1 мая Ленинградский зоопарк работает до 21:00

Ленинградский зоопарк меняет режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца.
Мы вновь делаем рабочий день зоопарка длиннее. Так что в белые ночи вы сможете пойти на долгие вечерние прогулки среди экзотических животных и растений в самом сердце Северной столицы.
Ленинградский зоопарк
С 1 мая посетить зоопарк можно с 10:00 до 21:00. Вход закрывается на час раньше. В первый день нового летнего режима работы состоится большая праздничная программа "Сообщение для общения". Гостей ждёт множество показательных кормлений, квест, лекция, экскурсия и мастер-классы.
Ранее в зоопарке показали, как жирафиха Соня радуется первой весенней прогулке
Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первы
Фото: Ленинградский зоопарк
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все