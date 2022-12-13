  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:08
58
romasdaria Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Ленинградский зоопарк показал, как жирафиха Соня радуется первой весенней прогулке

0 0

Если Соня на прогулке, значит Петербург сегодня ничем не уступает Саванне, подмечают сотрудники зоопарка. 

Ленинградский зоопарк показал первую весеннюю прогулку жирафихи Сони. Видео опубликовали в публике зверинца во "Вконтакте".

Сотрудники рассказали, что "сняли уникальные кадры первой весенней пробежки жирафихи Сони по уличной части её вольера. Только посмотрите, как длинноногая красавица радуется теплу и солнцу!". 

Жирафы очень привередливы к погоде и не высунут носа из тёплого укрытия, если температура воздуха недостаточно высокая. Так что, будьте уверены, если Соня на прогулке, значит Петербург сегодня ничем не уступает Саванне, подмечают сотрудники зоопарка. 

Ранее в субботу в Ленинградском зоопарке отметили День Земли. Зверинец подготовил программу для взрослых и малышей.

Видео: Вконтакте / Ленингардский зоопарк


 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии