Ленинградский зоопарк показал, как жирафиха Соня радуется первой весенней прогулке

Если Соня на прогулке, значит Петербург сегодня ничем не уступает Саванне, подмечают сотрудники зоопарка.

Ленинградский зоопарк показал первую весеннюю прогулку жирафихи Сони. Видео опубликовали в публике зверинца во "Вконтакте".

Сотрудники рассказали, что "сняли уникальные кадры первой весенней пробежки жирафихи Сони по уличной части её вольера. Только посмотрите, как длинноногая красавица радуется теплу и солнцу!".

Жирафы очень привередливы к погоде и не высунут носа из тёплого укрытия, если температура воздуха недостаточно высокая. Так что, будьте уверены, если Соня на прогулке, значит Петербург сегодня ничем не уступает Саванне, подмечают сотрудники зоопарка.

Ранее в субботу в Ленинградском зоопарке отметили День Земли. Зверинец подготовил программу для взрослых и малышей.

Видео: Вконтакте / Ленингардский зоопарк



