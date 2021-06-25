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В Русском музее прокомментировали купание горожан в фонтанах Летнего сада

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В правилах посещения садов Русского музея есть пункт о том, что купаться в фонтанах и водоемах запрещено.

В пресс-службе Русского музея прокомментировали купание посетителей Летнего сада в фонтанах. Взрослых и детей, в том числе и без одежды, заметили в фонтанах сада на прошлых жарких выходных. 

Мы обращаемся к нашим посетителям с просьбой воздержаться от купания в фонтанах Летнего сада, который является объектом культурного наследия федерального значения.

пресс-служба Русского музея.

Купаться в городских фонтанах запрещено, в Летнем саду они не составляют исключение. Это прописано в правилах, с которыми можно ознакомиться здесь. При этом более активно с нарушителями бороться не будут, пока вопиющих случаев зафиксировано не было. За порядком следит сотрудник службы безопасности. 

Ситуация вызывала дискуссию в социальных сетях. Мнения граждан разделились. Одна сторона считает, что ничего такого в купании в фонтане в жаркий день нет. Другая сторона утверждает, что это неэтично, а в воде могут быть микробы и бактерии. 

Видео: Instagram / @tanya_koyvistoynen

Теги: купание, летний сад, русский музей, фонтан
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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