В России могут запретить электронные сигареты

Леонид Слуцкий уверен, что нужно брать пример со стран, которые давно приняли это решение.

В ЛДПР потребовали запретить электронные сигареты в России из-за негативного воздействия курения на здоровье населения. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Законопроект уже давно разработали. Его внесли в Госудуму. Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий уверен, что нужно брать пример со стран, которые давно запретили электронные сигареты.

По многочисленным просьбам избирателей внесли на рассмотрение законопроект о полном запрете вейпов и жидкого никотина по образцу стран, которые уже давно для себя приняли такое решение на национальном уровне. Леонид Слуцкий, глава ЛДПР

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