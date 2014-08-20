В России могут запретить электронные сигареты

В ЛДПР потребовали запретить электронные сигареты в России из-за негативного воздействия курения на здоровье населения. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Законопроект уже давно разработали. Его внесли в Госудуму. Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий уверен, что нужно брать пример со стран, которые давно запретили электронные сигареты.
По многочисленным просьбам избирателей внесли на рассмотрение законопроект о полном запрете вейпов и жидкого никотина по образцу стран, которые уже давно для себя приняли такое решение на национальном уровне.
Леонид Слуцкий, глава ЛДПР
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Фото: Pxhere
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