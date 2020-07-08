Путин объяснил, почему сбываются пророчества Жириновского

По словам российского президента, в основе предсказаний первого лидера ЛДПР - знания и понимание ситуации.

Знаменитные пророчества основателя ЛДПР Владимира Жириновского выстроены "не на игральных картах" - они были основаны на обширных знаниях политика и понимании ситуации. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.

Глава государства отметил, что Жириновский на протяжении всей жизни проявлял себя как эрудированный человек, поэтому он мог видеть ситуацию наперед.

Владимир Вольфович был не просто выдающимся политическим деятелем нашей страны, человеком очень разносторонним, с большими, глубокими знаниями. Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Владимир Путин, президент РФ

Также Путин напомнил, что первый лидер ЛДПР был настоящим патриотом, и на этом основывал всю свою деятельность.

Владимир Жириновский скончался этой весной, 6 апреля, после продолжительной болезни.

Ранее мы сообщили о том, что студентка академии Штиглица подарила ЛДПР бюст Жириновского.

Видео: kremlin. ru