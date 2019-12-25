Студентка академии Штиглица подарила ЛДПР бюст Жириновского

Скульптура была создана по инициативе студентки.

Студентка кафедры скульптуры Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии слепила бюст основателя ЛДПР Владимира Жириновского и передала его петербургскому отделению партии. Как рассказала Наталья Малько, в вузе им сказали создать портрет известной личности современности, и она выбрала Жириновского.

Владимира Вольфовича я знала по его ярким и необычным для политика выступлениям. Помню, это был период, когда он только-только покинул этот мир. Я стала собирать его фотографии, просматривать видеозаписи выступлений. И всё это время удивлялась тому, какие правильные вещи он говорил, как предвидел целый ряд ключевых событий в истории нашей Родины. рассказала Наталья.

По словам юного скульптора, был соблазн сделать сделать портрет декоративным, но она понимала, что работа должна быть монументальна. Также было непросто сделать скульптуру статичной в связи с характером Жириновского. В идеале было бы создать работу в полный рост, считает студентка.

В отделении партии выразили благодарность Наталье Малько.

Напомним, Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Проститься с политиком в московском Доме союзов пришло огромное количество людей.

Фото: ЛДПР Санкт-Петербург