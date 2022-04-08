Люди стоят в очереди у Дома союзов, в котором пройдет церемония прощания с Жириновским

Частично Большая Дмитровка перекрыта полицией.

Люди стоят в очереди у московского Дома союзов, в котором проводится церемония прощания с Владимиром Жириновским, который недавно умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ранее стало известно о том, что на траурные мероприятия прибыл президент Владимир Путин и другие высокопоставленные общественные деятели и чиновники. Обычные жители страны выстроились с разных сторон по всей улице около здания.

Напомним, что лидер ЛДПР и депутат Государственной Думы Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Утром в пятницу 8 апреля в храме Христа Спасителя в Москве состоялось отпевание парламентария, которое совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После этого очередь на Большой Дмитровке к Дому союзов растянулась примерно на 150 метров. Многие жители российской столицы пришли к месту прощания с цветами.

Уточняется, что частично улица перекрыта правоохранительными органами. Желающих попасть внутрь Дома Союзов осматривает полиция. Вход ведется небольшими группами. Позже Владимира Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище.

Мишустин: Жириновский имел особый взгляд на многие проблемы РФ, но всегда был патриотом.

Фото и видео: Telegram / Mash, РИА Новости

