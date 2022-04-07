Мишустин: Жириновский имел особый взгляд на многие проблемы РФ, но всегда был патриотом

Глава российского правительства Михаил Мишустин считает, что ушедший из жизни политик Владимир Жириновский всегда имел особый взгляд на многие проблемы России, но при этом он всегда был истинным патриотом и государственником. Такие словам о скончавшемся накануне депутате от ЛДПР высказал премьер-министр в рамках выступления с ежегодным отчетом кабинета министров в Государственной Думе.
Накануне мы узнали трагическую новость - ушел из жизни яркий политик и большой профессионал.Он часто занимал особую позицию по многим важным вопросам развития страны, но когда речь шла об интересах людей государства, он был истинным патриотом.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Глава правительства упомянул, что знал российского политика лично. Михаил Мишустин познакомился с Владимиром Жириновским в 1992 году. По словам чиновника, лидеру ЛДПр удалось сформировать в один из самых сложных периодов российской истории такую партию, которая смогла все эти годы избираться в парламент страны.
Мишустин поручил регионам восстановить оказание плановой медпомощи в полном объеме.
Фото и видео: Правительство России
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