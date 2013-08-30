Мишустин поручил регионам восстановить оказание плановой медпомощи в полном объеме

Глава кабмина РФ рассказал о работе системе здравоохранения за прошлый год.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил регионам восстановить оказание плановой медицинской помощи пациентам в полном объеме. Соответствующее заявление премьер-министр страны сделал в рамках выступления на ежегодном отчете в Государственной Думе России. Он заметил, что в 2021 году диспансеризацию прошли около 50 млн граждан, а еще порядка 2 млн пациентов - углубленную диспансеризацию, так как перенесли инфекцию коронавируса.

Важно, чтобы все могли пройти диспансеризацию и профилактические осмотры. В прошлом году это сделали почти 50 миллионов человек. Из них около двух миллионов прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Эксперт подчеркнул, что свыше восьми млрд рублей в ближайшее время поступит в субъекты России на оснащение отделений медицинской реабилитации.

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Фото и видео: Правительство России