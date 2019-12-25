В Роспотребнадзоре рассказали о пользе клюквы

Ягода является отличным источником витаминов и вспомогательным средством при лечении болезней.

Эксперты Роспотребнадзора рассказали о полезных свойствах клюквы, ее пользе при заболеваниях, а также о противопоказаниях к употреблению ягоды. Информация была размещена в пресс-службе ведомства.

Клюква – источник множества микроэлементов: в ее составе содержится медь, марганец, кобальт, молибден, а также железо и другие минералы. Кроме того ягода может похвастаться наличием в ней витаминов B, C, A, E, K.

Клюквенный сок можно использовать как дополнительное средство при лечении инфекций мочевыводящих путей. В народной же медицине ягоду ели, когда повышалось артериальное давление, при простуде и ревматизме. Мед и клюква способны облегчить симптомы ангины и кашля, но кроме того ягода, ввиду обилия содержащихся в ней органических кислот, может замедлить развитие болезнетворных микроорганизмов.

Однако клюква будет полезна не каждому. В Роспотребнадзоре не рекомендуют есть данную ягоду, если у вас наблюдаются проблемы с желудком или кишечником, ведь в таком случае она может даже навредить здоровью.

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