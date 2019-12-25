Пешеход пострадал в аварии на Новочеркасском проспекте

23-летний водитель автомобиля JAC наехал на мужчину примерно 50-ти лет, когда тот пересекал дорогу в месте, где нет пешеходного перехода.

Во вторник, 24 сентября, в 23:00 около дома номер 32 корпус 1 на Новочеркасском проспекте 23-летний водитель автомобиля JAC наехал на мужчину примерно 50-ти лет, когда тот пересекал дорогу в месте, где нет пешеходного перехода.

По данным Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России, пешеход после аварии находится в больнице в тяжелом состоянии.

В ГИБДД напомнили, что пешеходам необходимо пересекать дорогу исключительно по пешеходным переходам, либо через подземные или надземные переходы. При отсутствии таких переходов разрешено идти по перекресткам вдоль тротуара или обочины (согласно п.4.3 ПДД РФ).

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Фото: ГИБДД по Петербургу и Ленобласти