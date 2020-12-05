В ресторанах и учебных заведениях Петербурга наличие QR-кодов будут проверять роботы

Устройство будет перемещаться у входа в помещение и сможет даже общаться с гостями.

Компания "Промобот" представила робота, который умеет считывать QR-коды и сканировать паспорт. Его наймут петербургские рестораны для проверки документов посетителей о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили РИА Новости.

Устройство оснащено сканером для считывания QR-кодов, которые имеют вакцинированные и переболевшие ковидом граждане. Кроме того, робот будет проверять документы посетителей на подлинность.

Такие устройства появятся во всех крупных городах страны. В Петербурге робота купит ресторан "Гуси". Новый "сотрудник" появится и учебных заведениях Северной столицы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что внедрение QR-кодов может помешать Смольному получить 1 трлн рублей дохода к 2024 году.

Фото: пресс-служба компании "Промобот"