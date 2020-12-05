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В ресторанах и учебных заведениях Петербурга наличие QR-кодов будут проверять роботы
Сегодня, 10:29
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В ресторанах и учебных заведениях Петербурга наличие QR-кодов будут проверять роботы

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Устройство будет перемещаться у входа в помещение и сможет даже общаться с гостями.

Компания "Промобот" представила робота, который умеет считывать QR-коды и сканировать паспорт. Его наймут петербургские рестораны для проверки документов посетителей о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили РИА Новости. 

Устройство оснащено сканером для считывания QR-кодов, которые имеют вакцинированные и переболевшие ковидом граждане. Кроме того, робот будет проверять документы посетителей на подлинность. 

Такие устройства появятся во всех крупных городах страны. В Петербурге робота купит ресторан "Гуси". Новый "сотрудник" появится и учебных заведениях Северной столицы. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что внедрение QR-кодов может помешать Смольному получить 1 трлн рублей дохода к 2024 году.

Фото: пресс-служба компании "Промобот"

 

Теги: госуслуги, коронавирусные ограничения, проверка qr-кодов, промобот, рестораны
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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