Петербуржцам напомнили о сроках уплаты имущественных налогов

Крайний срок для оплаты — 1 декабря.

До 1 декабря 2026 года россиянам нужно уплатить имущественные, земельные налоги и НДФЛ за 2025 год. После этой даты за каждый день просрочки начисляются пени. Что нужно знать об уплате имущественных налогов, рассказал портал "Строительный Петербург".

Налоговые уведомления поступают в "Личный кабинет налогоплательщика" и на Едином портале "Госуслуги", а при отсутствии доступа к сервисам — по почте заказным письмом. Неполучение уведомления не освобождает от уплаты: проверить начисления можно в личном кабинете на nalog.gov.ru или на "Госуслугах". При проблемах с доступом необходимо обратиться в налоговую инспекцию или МФЦ.

В уведомлении отражены доходы из разных источников (от налоговых агентов, банков, организаторов азартных игр и заявленные в декларации 3‑НДФЛ), а также указаны налоговая база, вычеты, ставки и итоговая сумма к уплате.

В Санкт‑Петербурге налог на имущество за 2025 год рассчитан по кадастровой стоимости с применением коэффициента 1,1 — так сумма налога не превысит показатель 2024 года более чем на 10%.

Оплатить налоги можно через Личный кабинет налогоплательщика, "Госуслуги", сервис "Уплата налогов и пошлин", в отделениях "Почты России" или банков (в том числе онлайн). Удобный способ оплаты лучше выбрать заранее, чтобы избежать спешки в последние дни.

Ранее россиянам объяснили, почему дети получают налоговые уведомления.

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