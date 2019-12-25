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В Репино мужчина надругался над 13-летней школьницей
Сегодня, 9:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Репино мужчина надругался над 13-летней школьницей

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Он угрожал ей предметом, похожим на пистолет.

Мужчина с пистолетом надругался над школьницей в Курортном районе. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама несовершеннолетней. Она рассказала, что 18 апреля в Репино у дома по Приморскому шоссе, мужчина угрожал ее дочери предметом, похожим на пистолет. После угроз он надругался над 13-летней девочкой и отобрал у неё 150 рублей.

Полицейским оперативно удалось задержать 55-летнего подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ломоносове школьница обвинила отца в совращении.

Фото: Piter.tv

Теги: репино, школьница
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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