В Репино мужчина надругался над 13-летней школьницей

Он угрожал ей предметом, похожим на пистолет.

Мужчина с пистолетом надругался над школьницей в Курортном районе. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама несовершеннолетней. Она рассказала, что 18 апреля в Репино у дома по Приморскому шоссе, мужчина угрожал ее дочери предметом, похожим на пистолет. После угроз он надругался над 13-летней девочкой и отобрал у неё 150 рублей.

Полицейским оперативно удалось задержать 55-летнего подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ломоносове школьница обвинила отца в совращении.

Фото: Piter.tv