В Ломоносове школьница обвинила отца в совращении

В Ломоносове решается вопрос о возбуждении уголовного дела после сообщения о совращении школьницы 2006 года рождения. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию поступило обращение из местного учебного заведения. Школьница в доверительной беседе рассказала, что в январе 2021 года отец совершил в её отношении развратные действия сексуального характера.
Полицейские проводят проверку.
Ранее в Петербурге педофил получил 20 лет колонии за половые отношения с мальчиками.
Фото: Piter.tv
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