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В Ломоносове школьница обвинила отца в совращении
Сегодня, 9:45
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В Ломоносове школьница обвинила отца в совращении

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Полицейские проводят проверку.

В Ломоносове решается вопрос о возбуждении уголовного дела после сообщения о совращении школьницы 2006 года рождения. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию поступило обращение из местного учебного заведения. Школьница в доверительной беседе рассказала, что в январе 2021 года отец совершил в её отношении развратные действия сексуального характера.

Полицейские проводят проверку.

Ранее в Петербурге педофил получил 20 лет колонии за половые отношения с мальчиками.

Фото: Piter.tv

Теги: город ломоносов, совращение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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