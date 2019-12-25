В Петербурге педофил получил 20 лет колонии за половые отношения с мальчиками

В 2010 году его осудили на 10 лет за аналогичные преступления.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Кирилла Самосенко, признанного виновным в развратных действиях и половом сношении с несовершеннолетними юношами. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Первое преступление было совершено летом 2020 года. Обвиняемый тогда познакомился во "ВКонтакте" с 16-летним юношей. Через два дня он совершил с ним половое сношение на заднем сидении своего автомобиля. В октябре ситуация повторилась, на этот раз Самосенко вступил в интимную связь с 14-летним мальчиком.

Мужчина был задержан в апреле 2021 года. В 2010 году его осудили на 10 лет за аналогичные преступления. В этот раз его приговорили к 20 годам в исправительной колонии с запретом работать с детьми на 15 лет. Также мужчина должен пройти лечение у психиатра.

В марте двух школьниц жестоко изнасиловали в Шушарах.

Фото: Piter.tv