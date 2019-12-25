Двух школьниц жестоко изнасиловали в Шушарах

После задержания подозреваемый во всем сознался и дал показания.

Петербургские полицейские задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в жестком сексуальном насилии над двумя школьницами, живущими в Шушарах. По данным правоохранителей, все произошло в декабре 2018 года, когда одной девочке было 11, а второй – 8 лет. Об этом стало известно Piter.tv.

По некоторым данным, педофил занимался анальным сексом с 11-летней школьницей. После задержания он во всем сознался и дал показания.

За насилие над детьми ему грозит длительное тюремное заключение.

Ранее стало известно, что перед судом предстанет петербурженка, державшая на цепи детей.

Фото: Piter.tv