Перед судом предстанет петербурженка, державшая на цепи детей

Также она била сына и дочь руками и деревянной палкой, ограничивала их в приемах пищи и времени для сна.

Перед судом предстанет петербурженка, истязавшая двоих малолетних детей. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая в период с апреля 2020 по сентябрь 2021 года, систематически применяла насилие к своим малолетним сыну и дочери, била их руками и деревянной палкой, ограничивала их в приемах пищи и времени для сна. Также женщина удерживала детей на цепи в коридоре квартиры, заставляла спать на полу.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-служба городской прокуратуры; piter.tv