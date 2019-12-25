В Пушкине женщина подозревается в убийстве мужа

В Пушкине женщину подозревают в убийстве мужа во время конфликта. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию ночью 28 ноября обратилась М., которая сообщила, что по месту жительства обнаружила мужа без сознания в крови. Полицейскими на месте был найден труп 61-летнего мужчины с ножевым ранением в области грудной клетки.
По подозрению в совершении данного преступления задержана М. По предварительной информации, после совместного распития спиртных напитков, во время внезапно возникшего конфликта, она нанесла ножевые ранения мужу.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На выходных на Студенческой улице строитель убил и выбросил со строительным мусором хозяйку квартиры.
Фото: Piter.tv
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