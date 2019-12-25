В Пушкине начали строить перехватывающую автостоянку на 90т мест

Планируется, что водители будут оставлять машину и пересаживаться на общественный транспорт.

Около железнодорожной станции "Царское Село" началось строительство перехватывающей автостоянки. Она появится на Удаловской улице уже в этом году. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

На данный момент специалисты выполнили геодезическую разбивочную основу для создания будущего "перехвата". До конца года на участке проведут земляные работы, работы по водоотведению и электроснабжению, устройству дорожной одежды, установят дорожные знаки и нанесут разметку. Касса для оплаты парковки, шлагбаумы на въезд и выезд будут автоматизированными. Также будет парковочный светофор, антивандальные камеры для считывания номеров и крытая велопарковка.

Автостоянка будет рассчитана на 90 машиномест. Водители смогут оставить свой автомобиль и пересесть на общественный транспорт.

Сейчас в Петербурге работают 16 перехватывающих автостоянок. В этом году помимо Пушкина она появится в Рыбацком и на Торфяной дороге.

Фото: pixabay.com