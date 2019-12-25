В Петербурге ищут подрядчиков для строительства трех перехватывающих автостоянок

Самой вместительной будет стоянка в Царском Селе.

В Петербурге появится еще три перехватывающих автостоянки. СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" объявило аукционы на их создание.

Автостоянки сделают в Пушкине на Удаловской улице на 90 мест, Тепловозной улице на 77 мест и Торфяной дороге на 81 место. Отметим, что стоянка в Рыбацком должна была появиться еще несколько лет назад. Подрядчики должны будут выполнить свои обязательства до конца этого года. В общей сложности на работы из городского бюджета выделили 66,5 млн рублей. Самой дорогой оказалась стоянка в Царском Селе.

Автомобилисты смогут бесплатно оставлять свою машину на автостоянке и далее передвигаться на общественном транспорте.

Также в 2021 году перехватывающая стоянка должна быть готова около станции метро "Ломоносовская" на Фарфоровской улице.

Фото: Piter.TV