  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге ищут подрядчиков для строительства трех перехватывающих автостоянок
Сегодня, 14:26
135
nadezhda_sib

В Петербурге ищут подрядчиков для строительства трех перехватывающих автостоянок

0 0

Самой вместительной будет стоянка в Царском Селе.

В Петербурге появится еще три перехватывающих автостоянки. СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" объявило аукционы на их создание. 

Автостоянки сделают в Пушкине на Удаловской улице на 90 мест, Тепловозной улице на 77 мест и Торфяной дороге на 81 место. Отметим, что стоянка в Рыбацком должна была появиться еще несколько лет назад. Подрядчики должны будут выполнить свои обязательства до конца этого года. В общей сложности на работы из городского бюджета выделили 66,5 млн рублей. Самой дорогой оказалась стоянка в Царском Селе. 

Автомобилисты смогут бесплатно оставлять свою машину на автостоянке и далее передвигаться на общественном транспорте. 

Также в 2021 году перехватывающая стоянка должна быть готова около станции метро "Ломоносовская" на Фарфоровской улице. 

Фото: Piter.TV

Теги: перехватывающая автостоянка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии