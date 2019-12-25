Транспортная полиция задержала в Пулково дебошира из Магаданской области

В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ.

В петербургском аэропорту Пулково транспортная полиция задержала дебошира, который прилетел из Калининграда.

Как рассказали в УТ МВД России по СЗФО 10 октября, в дежурную часть поступили сведения о необходимости прибытия на стоянку воздушных судов. Во время полета 38-летний уроженец Магаданской области нарушал общественный порядок, а именно – не выполнял законные распоряжения командира.

В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ. Максимум мужчине грозит наказание в виде ареста на срок до 15 суток.

Фото: Piter.TV