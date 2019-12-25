  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Транспортная полиция задержала в Пулково дебошира из Магаданской области
Сегодня, 14:59
149
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Транспортная полиция задержала в Пулково дебошира из Магаданской области

0 0

В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ.

В петербургском аэропорту Пулково транспортная полиция задержала дебошира, который прилетел из Калининграда. 

Как рассказали в УТ МВД России по СЗФО 10 октября, в дежурную часть поступили сведения о необходимости прибытия на стоянку воздушных судов. Во время полета 38-летний уроженец Магаданской области нарушал общественный порядок, а именно – не выполнял законные распоряжения командира. 

В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ. Максимум мужчине грозит наказание в виде ареста на срок до 15 суток.

Ранее на Piter.TV: в Пулково задержан дебошир с рейса из Казани. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дебош, пулково
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии