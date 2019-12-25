  1. Главная
В Пулково задержан дебошир с рейса из Казани
Сегодня, 16:34
В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В петербургском аэропорту Пулково транспортная полиция задержала пассажира рейса из Казани, который устроил дебош на борту. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО. 

В дежурную часть поступила информация о злоумышленнике в самолете, правоохранители оперативно прибыли на стоянку воздушных судов. Установлено, что 35-летний уроженец Республики Марий Эл нарушал общественный порядок. 

В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ему грозит арест до 15 суток. 

Ранее на Piter.TV: по факту столкновения самолета рейса Москва — Петербург с китайским бортом в Шереметьево проводится проверка. 

Фото: Piter.TV 

