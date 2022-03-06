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По подозрению в перевозке наркотиков в Пулково задержан актер Евгений Ткачук
Сегодня, 11:53
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По подозрению в перевозке наркотиков в Пулково задержан актер Евгений Ткачук

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Предварительно, у него нашли курительную трубку и спрятанный сверток с неизвестным веществом.

Актер Евгений Ткачук задержан в аэропорту Пулково по подозрению в перевозке наркотических средств. Об этом 15 сентября пишет tg-канал SHOT. 

Сегодня утром 40-летнего артиста остановили во время предполетного досмотра. Предварительно, у него нашли курительную трубку и спрятанный сверток с неизвестным веществом. Ткачук не смог пояснить, что именно находится в пакетике. Его содержимое направили на экспертизу, актер помещен в отдел полиции. 

Евгений Ткачук снялся в сериалах "Король и Шут", "Жизнь и приключения Мишки Япончика" и фильме "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов". 

Ранее на Piter.TV: владельца наркологической клиники под запрещенными веществами задержали в Петербурге. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: аэропорт пулково, задержан актер, незаконная перевозка наркотиков
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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