В Пулково не состоялись почти два десятка рейсов

19 вылетов в понедельник оказались отмененными.

В понедельник, 27 апреля, из Петербурга не вылетели десятки самолетов: 19 авиарейсов в Пулково отменили. Такие данные показывает онлайн-табло аэропорта.

Большинство отмененных рейсов должна была осуществить авиакомпания "Россия", несостоявшиеся перелеты оказались также у "Уральских авиалиний", S7 и Red Wings. По несколько самолетов не долетели 27 апреля до Москвы, Екатеринбурга и Краснодара, единичные отменили в Калининград, Самару, Мурманск, Симферополь и еще ряд городов. Причина отмены рейсов не уточняется.

Ранее мы рассказывали, как опоздавшей на рейс пассажирке в Петербурге удалось добиться от аэропорта возврата средств.

Фото: Piter.TV; скрин онлайн-табло Пулково