В Пулково не состоялись почти два десятка рейсов

В понедельник, 27 апреля, из Петербурга не вылетели десятки самолетов: 19 авиарейсов в Пулково отменили. Такие данные показывает онлайн-табло аэропорта.
Большинство отмененных рейсов должна была осуществить авиакомпания "Россия", несостоявшиеся перелеты оказались также у "Уральских авиалиний", S7 и Red Wings. По несколько самолетов не долетели 27 апреля до Москвы, Екатеринбурга и Краснодара, единичные отменили в Калининград, Самару, Мурманск, Симферополь и еще ряд городов. Причина отмены рейсов не уточняется.
Ранее мы рассказывали, как опоздавшей на рейс пассажирке в Петербурге удалось добиться от аэропорта возврата средств.
Фото: Piter.TV; скрин онлайн-табло Пулково
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