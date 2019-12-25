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Опоздавшей на рейс пассажирке в Петербурге удалось добиться от аэропорта возврата средств
Сегодня, 21:38
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nadezhda_sib

Опоздавшей на рейс пассажирке в Петербурге удалось добиться от аэропорта возврата средств

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Однако пришлось обращаться в прокуратуру.

Женщине удалось вернуть деньги за авиабилеты в Пулково, которыми она не воспользовалась. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры, передало "78.ru".

Вместе с двумя детьми она отстояла очередь к стойке регистрации, после чего обратилась к сотруднику аэропорта. Он перевел женщину в другую очередь, но она не успела сдать багаж. В итоге пришлось покупать новые билеты.

После инцидента пассажирка обратилась к руководству ООО "Воздушные Ворота Северной столицы", но претензия была проигнорирована. Стоимость билетов, 18 тыс. рублей, ей удалось вернуть после обращения в прокуратуру. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти Петербурга одобрили концепцию развития железнодорожного узла. 

Фото: pixabay.com 

Теги: аэропорт, пулково, рейс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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