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В Пулково обнаружили человека из федерального розыска
Сегодня, 13:23
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В Пулково обнаружили человека из федерального розыска

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Мужчина является гражданином одной из стран ближнего зарубежья.

В Пулково задержали 37-летнего иностранца, который три года находился в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по Северо-Западу.

Мужчина скрывался от полицейских за разбой. Его заметили во время мониторинга пассажиропотока в аэропорту. В федеральный розыск по подозрению в разбое его включили правоохранительные органы Тюмени. 

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Информацию о предполагаемом злоумышленнике передали инициатору розыска. 

Ранее полиция задержала хозяина BMW, инсценировавшего угон иномарки ради страховки. 

Фото: Piter.TV

Теги: разбой, федеральный розыск
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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