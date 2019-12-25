В Пулково обнаружили человека из федерального розыска

Мужчина является гражданином одной из стран ближнего зарубежья.

В Пулково задержали 37-летнего иностранца, который три года находился в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по Северо-Западу.

Мужчина скрывался от полицейских за разбой. Его заметили во время мониторинга пассажиропотока в аэропорту. В федеральный розыск по подозрению в разбое его включили правоохранительные органы Тюмени.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Информацию о предполагаемом злоумышленнике передали инициатору розыска.

Ранее полиция задержала хозяина BMW, инсценировавшего угон иномарки ради страховки.

Фото: Piter.TV